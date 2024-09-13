Школьники поучаствовали в спортивном ориентировании в лесопарке в Котельниках

Ребята из Котельников проверили свои знания на занятии «Спортивное ориентирование». В Кузьминском лесопарке они выполняли задания, проходя по заданному маршруту.

Занятие для школьников провела опытный инструктор спортивной школы «Котельники» Елена Раздрогина. Для детей организовали разминку, а после — практические испытания на местности.

Ребята должны были пройти по маршруту, используя карту, и найти все контрольные пункты, обозначенные на ней. Оценивалось и то, насколько правильно участники отметят их расположение.

В финале мероприятия дети искали особый контрольный пункт, где им вручили сладкие подарки.

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