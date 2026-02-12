Школьники посетили студию телеканала «360» в Балашихе

Участники Балашихинской школьной лиги направления «Медиа» побывали в гостях у телевизионщиков. Экскурсию для них провела руководитель филиала телеканала «360» Регина Федина.

Школьникам показали, как устроена работа телестудии изнутри. Главный редактор рассказала, как правильно формулировать вопросы для интервью и развеяла стереотипы о сложности этой задачи. Ребята узнали о настройке фокуса видеокамеры и других профессиональных приемах операторской работы.

«Мы объяснили юным коллегам основы интервью и поделились секретами успешного диалога. Особенно порадовало, как смело дети пробовали себя в роли ведущих и гостей», — рассказала Регина Федина.

После теории участники выполнили практическое задание. В парах они придумывали вопросы о Балашихинской школьной лиге и брали друг у друга интервью.

Проект «БШЛ-Медиа» помогает школьникам осваивать создание контента, съемку видео и работу в социальных сетях. Занятия позволяют подросткам попробовать свои силы в журналистике и ближе познакомиться с профессией.