Школьники посетили Московский областной онкологический диспансер в Балашихе

Ученики гимназии № 2 смогли заглянуть в мир современной медицины, посетив Московский областной онкологический диспансер. Они познакомились с работой врачей разных отделений и увидели через специальный монитор, как проходит операция.

Для школьников в Балашихе организуют различные профориентационные мероприятия. Например, для них проводят экскурсии по отделениям больниц Балашихи и знакомят с работой врачей.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного онкологического диспансера Жанны Дроздовой, ребята узнали о последних достижениях в диагностике и лечении рака, а также о том, как важна междисциплинарная работа врачей для достижения положительных результатов.

«Для многих участников экскурсия стала источником вдохновения и мотивации. Возможность увидеть результаты труда наших специалистов, их преданность делу и стремление к спасению жизней, надеюсь только укрепит их желание посвятить себя медицине», — отметила она.

В онкологическом диспансере подобные встречи для школьников и студентов проводят регулярно. Экскурсии помогают сформировать у ребят реалистичное представление о работе врача и выбрать свой профессиональный путь.