Школьники Подмосковья сдали ОГЭ по четырем предметам

Девятиклассники из Подмосковья сдавали ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

На экзамен по биологии пришли более 15,6 тысячи человек, по информатике — более 20,4 тысячи, обществознание выбрали свыше 32,6 тысячи школьников, а химию — более 3,3 тысячи. Всего в этот день экзамены сдавали более 72 тысяч человек.

Экзамены прошли в 550 школах, где установлены камеры видеонаблюдения и устройства, блокирующие мобильную связь. За порядком следили более 1,1 тысячи общественных наблюдателей.

В ведомстве уточнили, что результаты участники узнают не позднее 10 июня. Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрены резервные даты — 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.