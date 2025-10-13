Школьники Подмосковья прошли «Урок цифры» свыше 55 тысяч раз с начала осени

В Подмосковье продолжают проводить «Уроки цифры». Первое в новом учебном году занятие, посвященное теме «ИИ-агенты», школьники региона прошли уже более 55 тысяч раз.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что больше всего участников зарегистрировали в Мытищах (5,1 тысячи), Истре (4,9 тысячи), Химки (четыре тысячи), Подольск (3,9 тысячи) и Балашихе (2,9 тысячи).

В рамках урока школьникам объяснили, как устроены ИИ-агенты, которые способны строить маршруты, заказывать еду или помогать проводить научные эксперименты.

Узнать больше о цифровых трендах можно на сайте проекта в любое удобное время.

«Урок цифры» создали в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».