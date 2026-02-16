Школьники Подмосковья пройдут «Уроки цифры» об алгоритмах и анализе данных

В подмосковных школах стартовал новый «Урок цифры», который познакомит детей с работой алгоритмов. Занятие смогут посетить ученики с первого по 11-й класс.

Урок «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» позволит разобраться, как работают рекомендательные системы, которые формируют персональные подборки в онлайн-кинотеатрах, музыкальных приложениях и интернет-магазинах.

Интерактивный тренажер позволит любому ученику примерить на себя роль дата-инженера, аналитика или бэкенд-разработчика.

В методический комплект вошли обучающий видеоролик, подробные рекомендации для преподавателей и сам тренажер, состоящий из пяти сценариев. Каждый игровой уровень знакомит ребенка с конкретным направлением в IT-сфере и задачами, которые решают специалисты.

Школьники будут получать виртуальные баллы за верно выполненные упражнения. В финале урока участник сам решит, какой из нескольких благотворительных фондов получит поддержку. Организаторы конвертируют игровые очки в реальные денежные средства и переведут их в качестве пожертвования.

Присоединиться к проекту можно как в учебном классе, так и из дома. Платформа «Урока цифры» будет принимать участников до 8 марта. Каждый, кто успешно завершит прохождение тренажера, получит электронный сертификат.

Инициативу реализует организация «Цифровая экономика». Проект работает при поддержке Министерства цифрового развития и Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».