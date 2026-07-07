Школьники Подмосковья проходят обучение в военно-патриотическом лагере «Авангард»

Около 750 школьников из Орехово-Зуево, Павловского Посада, Богородска и Реутова приехали в «Авангард», чтобы пройти обучение и военно-патриотическую подготовку. Проект организован отделением «Движения Первых» Московской области и центром «Авангард». В этом году в Одинцовском округе планируется принять около 4000 подростков со всего Подмосковья, что больше, чем в прошлом году.

Председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова отметила, что каждая смена в лагере уникальна. В рамках программы проводятся открытые диалоги с различными специалистами, в том числе по вопросам кибербезопасности и цифровой гигиены.

Ученица 8-го класса Аделина Соколова из Павловского Посада уже не в первый раз участвует в программе лагеря. Она активно развивается в сфере медиа в рамках «Движения Первых» и стремится к новым знаниям и опыту.

Смена «Растим патриотов России!» продлится до конца недели. За это время ребята посетят образовательные лекции, пройдут комплексные испытания и продемонстрируют свои таланты. Всего за лето в «Авангарде» будет проведено пять творческих смен для участников «Движения Первых».