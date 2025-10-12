Школьники Подмосковья познакомились с работой ТЭК в рамках энергонедели

Серию мероприятий в рамках Российской энергетической недели провели для участников "Движения первых" из Подмосковья. Подростков познакомили с достижениями и перспективами ТЭК. Организаторы подготовили для школьников экскурсии по заводам, профориентационные встречи и даже флешмоб в центре столицы.

«Такие события, как экскурсии на энергообъекты, позволяют молодежи увидеть изнутри работу стратегически важных отраслей, познакомиться с современными технологиями и потенциальными профессиями. Именно через такое живое, наглядное знакомство с производством мы помогаем ребятам расширять кругозор и находить свое призвание», — сказала министр информации и молодежной политики МО Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что всего было проведено 15 различных мероприятий на предприятиях, их посетили более 740 активистов «Движения первых».

Минэнерго Московкой области вместе с производствами на постоянной основе организует профориентационные встречи с молодежью. И РЭН-25 стало для них лишь новым поводом.

«Кроме подробностей работы конкретного предприятия, школьники узнают и о том, что Россия занимает первое место в мире по производству обогащенного урана для ядерного топлива — это около 40% от всего мирового производства, второе место по добыче газа, третье место — по добыче нефти и шестое место — по добыче угля. Наших собственных ресурсов достаточно не только для удовлетворения собственных потребностей сегодня и в будущем, но и для экспорта в другие страны», — отметил министр энергетики МО Сергей Воропанов.

Ребята побывали на экскурсии на одной из старейших электростанций — Шатурской ГРЭС, которая работает на торфе и газе. Не менее впечатляющей для них стала поездка на завод по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» в Воскресенске. Предприятие входит в число передовых объектов зеленой энергетики.

В Мининформации Подмосковья добавили, что в рамках празднования 80-летия российской атомной промышленности более 250 активистов также приняли участие в массовом флэшмобе «Мирный атом» на ВДНХ.