Школьники Подмосковья посетят «Урок цифры» о технологиях видеоплатформ

Новый этап проекта «Урок цифры» посвятят сервисам хранения и распространения видео. Как рассказали в региональном Мингосуправления, занятия пройдут с 27 октября по 16 ноября.

На уроках школьники узнают о том, как устроены современные сервисы хранения и распространения роликов на примере платформы VK Видео. Под руководством маскотов ребята будут развивать дизайн и инфраструктуру сайта и искать решения для того, чтобы сделать его еще более удобным.

Пройти занятия можно дома с родителями или в школе с учителем. Уроки разделены на разные уровни сложности.

Все материалы доступны по ссылке.

Проект реализует АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».