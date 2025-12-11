Школьники Подмосковья победили на международном турнире по мини-футболу

Шаховская школа-интернат заняла первое место на 25-м международном турнире по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Турнир прошел в Санкт-Петербурге. В этом году в нем участвовали 14 команд из разных регионов России, Белоруссии и Китая. В течение нескольких дней ребята показывали свои навыки и тактическую подготовку на поле.

Помимо спортивной программы для участников организовали культурные мероприятия: воспитанники посетили матч «Зенита», игру хоккейной команды «Шанхайские драконы», аквапарк «Питерлэнд» и побывали на экскурсии в Эрмитаже. Завершился турнир ужином с театрализованным представлением.