Школьники Подмосковья написали ОГЭ еще по трем предметам

Как рассказали в Минобразования Подмосковья. ОГЭ по географии сдавали 5,2 тысячи человек, по информатике — 15 тысяч, а по обществознанию — 18,5 тысячи.

«Экзамены прошли в штатном режиме на 432 площадках под чутким наблюдением 837 общественных наблюдателей. Для наших девятиклассников это важный этап на пути к дальнейшему обучению. Мы создали все условия, чтобы ребята могли сосредоточиться на знаниях и показать свои лучшие результаты», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 19 июня. Резервные даты сдачи назначили на 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

В министерстве напомнили, что с этого года в пунктах проведения экзаменов Подмосковья внедрили новую технологию — теперь все КИМы поступают в электронном виде по защищенным каналам связи и печатаются перед началом процедуры. Это позволяет снизить риски несанкционированного доступа к материалам и исключить подмену бланков.

Следующий экзамен пройдет 9 июня. Девятиклассникам сдадут русский язык.