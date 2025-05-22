Школьники Подмосковья и Белоруссии встретились в Москве для культурного обмена

С 21 по 23 мая в столице проходит встреча учеников школ-интернатов из Подмосковья и Белоруссии, приуроченная к 80-летию Великой Победы. Для участников мероприятия подготовили насыщенную программу.

Встречу организовали при поддержке Министерства образования Московской области и Генерального консульства России в Гродно.

В культурно-образовательном обмене участвуют дети из Истринской школы-интерната и их сверстники из учебного заведения в городе Новогрудка. Они посетят экскурсии по Красной площади, Кремлю, парку «Зарядье», а также совершат визит в парк «Патриот».

Помимо познавательных экскурсий, школьников ждут спортивные состязания, творческие мастер-классы и чаепития.

«Россию и Беларусь связывает многовековая братская дружба, общая история и духовные ценности. Подобные инициативы способствуют укреплению гуманитарных и культурных связей, формированию добрососедских отношений между подрастающим поколением двух братских народов», — подчеркнули в Министерстве образования Подмосковья.