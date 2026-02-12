Школьники подарили книги малышам в Люберцах

В гимназии «Интерес» городского округа Люберцы отметили Международный день книгодарения. Ученики четвертых классов передали в дар воспитанникам дошкольных отделений свои любимые издания.

11 февраля старшеклассники пришли в гости к малышам. Для подарка они выбрали сказки, фантастические истории и рассказы — всего более 20 книг. Дошколята приготовили ответный сюрприз: читали стихи, танцевали и отгадывали мелодии из сказок в литературной викторине. Вместе со старшими товарищами ребята вспоминали пословицы о пользе чтения.

«Четвероклассники с большим сердцем делились книгами, которые любят сами. Это была очень теплая встреча. Надеемся, что издания найдут своих новых читателей и подарят им много радостных минут», — рассказала учитель начальных классов Оксана Матросова.

Такие встречи помогают передавать традиции чтения, учат детей заботе и вниманию друг к другу.