Школьники побывали на экскурсии в отделе краеведения библиотеки в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки Воскресенска провели экскурсию для молодежи. Ребятам рассказали об истории родного округа и его выдающихся жителях.

Юные посетители библиотеки узнали об основных этапах становления округа и о знаменитых земляках: писателях, летчиках, спортсменах и героях труда. На встрече затронули и тему Великой Отечественной войны. Школьникам напомнили, какой вклад в победу внесли жители Воскресенска: тысячи людей ушли на фронт, а остальные трудились в тылу.

По словам депутата Совета депутатов Воскресенска, члена партии «Единая Россия» Юлии Маркиной, такие мероприятия не просто знакомят молодежь с историей округа, но и помогают воспитывать чувство гордости и ответственности за малую родину.

«Знание о подвигах предков — как на поле боя, так и у станка — становится прочным фундаментом для будущего развития», — отметила Юлия Маркина.