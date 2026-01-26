Школьники Павловского Посада посетили экскурсию на местное производство

В рамках реализации муниципальной программы «Промышленный туризм», направленной на профориентацию молодежи, ученики 10 «А» класса школы № 18 Павловского Посада посетили «Павловопосадскую платочную мануфактуру». Экскурсию по производственным цехам для школьников провел заместитель генерального директора Вячеслав Долгов, который подробно рассказал о секретах создания знаменитых платков.

Юные жители округа получили возможность ознакомиться со всеми этапами изготовления текстильных изделий — от подготовки сырья до финального оформления. Школьники увидели, как из натуральных нитей на современных станках рождается ткань.

«Ребята узнали о том, как в годы Великой Отечественной войны производство было переориентировано на изготовление ткани для плащ-палаток, а также об архитектурном наследии — часть цехов располагается в зданиях, построенных еще в 1901 году. Сегодня „Павловопосадская платочная мануфактура“ ежегодно выпускает более 1400 видов изделий, среди которых не только знаменитые шали и платки, но и скатерти, шарфы и другие аксессуары», — сообщили специалисты.