Школьники очистили набережную и территории вокруг родников в Наро-Фоминске

Школьники привели в порядок берег реки Нара и территории вокруг родников в рамках месяца чистоты в Подмосковье. Мероприятия по очистке водоемов продолжаются. Учащиеся Ново-Ольховской школы отправятся на территорию Истьи 25 апреля в 13:00. К субботнику могут присоединиться и взрослые.
Ученики Петровской, Атепцевской, Васильчиновской, Софьинской и Наро-фоминской шестой школ, а также воспитанники Вышегородского интерната вооружились перчатками, мешками и граблями и очистили участки реки Нара, территории вокруг родников в деревнях Горчухино, Дуброво, Бурцево.
Следующий субботник пройдет 25 апреля в 13:00. В нем примут участие ребята из Ново-Ольховской школы. К очистке приглашают и взрослых.