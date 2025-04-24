Школьники очистили набережную и территории вокруг родников в Наро-Фоминске

Школьники привели в порядок берег реки Нара и территории вокруг родников в рамках месяца чистоты в Подмосковье. Мероприятия по очистке водоемов продолжаются. Учащиеся Ново-Ольховской школы отправятся на территорию Истьи 25 апреля в 13:00. К субботнику могут присоединиться и взрослые.