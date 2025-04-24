Школьники очистили набережную и территории вокруг родников в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Школьники привели в порядок берег реки Нара и территории вокруг родников в рамках месяца чистоты в Подмосковье. Мероприятия по очистке водоемов продолжаются. Учащиеся Ново-Ольховской школы отправятся на территорию Истьи 25 апреля в 13:00. К субботнику могут присоединиться и взрослые.

Ученики Петровской, Атепцевской, Васильчиновской, Софьинской и Наро-фоминской шестой школ, а также воспитанники Вышегородского интерната вооружились перчатками, мешками и граблями и очистили участки реки Нара, территории вокруг родников в деревнях Горчухино, Дуброво, Бурцево.

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Следующий субботник пройдет 25 апреля в 13:00. В нем примут участие ребята из Ново-Ольховской школы. К очистке приглашают и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

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