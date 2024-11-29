Школьники Ногинска вошли в десятку лучших на областной олимпиаде по праву
Объявлены имена победителей второго этапа областной олимпиады по избирательному законодательству. Команда Богородского городского округа оказалась среди десяти лучших.
Мособлизбирком подвел итоги второго этапа ежегодной областной олимпиады старшеклассников по избирательному праву. В нем приняли участие более 300 старшеклассников.
Результаты каждого участника суммировались за первый и второй этап. Затем определялись победители в каждом городском округе. Они стали призерами олимпиады и формируют команду своего округа.
В финал олимпиады жюри отобрало 10 команд с наивысшими баллами за оба тура. Богородский округ вошел в десятку лучших. Участниками команды были Максим Башкиров, Елизавета Калачева, Глеб Рысев из Центра образования № 62, а также Дмитрий Семин из Центра образования № 3. Общий результат команды составил 135, 5 баллов. Самый высший результат у Каширы — 144 балла.
Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.
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