Школьники Ногинска вошли в десятку лучших на областной олимпиаде по праву

Мособлизбирком подвел итоги второго этапа ежегодной областной олимпиады старшеклассников по избирательному праву. В нем приняли участие более 300 старшеклассников.

Результаты каждого участника суммировались за первый и второй этап. Затем определялись победители в каждом городском округе. Они стали призерами олимпиады и формируют команду своего округа.

В финал олимпиады жюри отобрало 10 команд с наивысшими баллами за оба тура. Богородский округ вошел в десятку лучших. Участниками команды были Максим Башкиров, Елизавета Калачева, Глеб Рысев из Центра образования № 62, а также Дмитрий Семин из Центра образования № 3. Общий результат команды составил 135, 5 баллов. Самый высший результат у Каширы — 144 балла.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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