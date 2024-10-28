Экологическая акция по посадке деревьев прошла в парке Ногинска

Ногинские школьники приняли участие в акции «Посади свое дерево». В парке Волхонка ребятам рассказали и показали, как правильно копать лунки для саженцев. Каждый участник посадил дерево туи.

Также воспитанники группы «Изучаем родной край» вместе с руководителем Татьяной Григорьевой совершили экскурсию по дендропарку «Живая книга». Ребята увидели железное, пробковое, уксусное деревья и другие растения. Они побывали у памятника маевкам, узнали историю названия улицы 28 Июня, старинной усадьбы Волхонка.

Участие в акции стало для ребят сочетанием полезного труда с познанием истории родного края.

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