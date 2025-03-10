Школьники навестили ветерана Великой Отечественной войны во Фрязине

Встречу с ветераном Великой Отечественной войны Людмилой Косичкиной провели для шестиклассников школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина во Фрязине. На ней ребята поздравили пенсионерку с Международным женским днем.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «80 добрых дел к 80-летию Победы». Дети подарили цветы Людмиле Михайловне и выпили с ней чаю.

Ветеран рассказала о своей жизни. В детстве она пережила немецкую оккупацию. После войны ее отец боролся с бандеровцами на Украине.

Людмила Михайловна окончила институт связи, затем долгие годы работала на предприятии НПО «Исток». У ветерана Великой Отечественной войны есть дочь и внук.

В 90 лет она также ухаживает за дачей и создает уют дома. Школьники смогли задать вопросы, а также поблагодарили Людмилу Косичкину за интересный рассказ.