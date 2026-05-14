Школьники Московской области приняли участие в фестивале ГТО

Тринадцатого мая в Дзержинском прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В фестивале приняли участие 40 команд — 320 юношей и девушек IV и V ступеней ГТО из муниципальных округов Московской области.

Программа фестиваля включала девять видов испытаний: бег на 60, 1500 и 2000 метров, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой перекладине (для юношей) или сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для девушек), а также плавание на 50 метров.

По итогам фестиваля определят победителя и призеров, а также сформируют сборную Московской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ГТО.

Региональный фестиваль «Готов к труду и обороне» среди школьников прошел 13 мая на базе СШ «Орбита» в Дзержинском (городской округ Люберцы) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

