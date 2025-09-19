Школьники Лыткарина сдали нормы ГТО

В округе дан старт очередному этапу сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На базе стадиона гимназии № 7 80 учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, представляющих все общеобразовательные учреждения муниципалитета, продемонстрировали свою выносливость в легкоатлетическом кроссе.

Как отметил начальник отдела «Комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма» Андрей Ковылин, в ходе текущего этапа испытаний школьники сдавали кросс на длинные дистанции. Девушки и юноши в возрастной категории 15-16 лет преодолевали дистанцию в два километра. Для более старших юношей в возрасте 17-18 лет дистанция была увеличена до трех километров. Андрей Ковылин также уточнил, что ранее участники уже успешно выполнили нормативы на коротких дистанциях — 30, 60 и 100 метров.

Тестирование проводится в рамках реализации федеральной программы, нацеленной на популяризацию здорового образа жизни и физической культуры среди молодежи Подмосковья.