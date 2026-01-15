Школьники Люберец побывали на экскурсии в московском телецентре

В телецентре создаются программы «Спокойной ночи, малыши!», «Прямой эфир», «Привет, Андрей!», «Песни от всей души», «Когда все дома с Тимуром Кизяковым», а также прогноз погоды.

Дети посетили съемочные павильоны, где узнали о процессе записи эфиров. В конце экскурсии каждый смог попробовать себя в роли ведущего прогноза погоды.

Организатор экскурсии Юлия Ряполова отметила, что самым запоминающимся моментом стало общение с Хрюшей из «Спокойной ночи, малыши!». Она добавила, что такое погружение в профессию помогает детям лучше понять работу телевизионной индустрии.

Встречи с профессионалами становятся для подмосковных школьников одной из эффективных форм профориентации. Ранее в рамках областного проекта учащиеся в Люберцах смогли пообщаться с учеными из Курчатовского института и узнать о передовых научных исследованиях.