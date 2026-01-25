Школьники изучили пожарную технику и правила безопасности в Можайске

24 января в пожарной части города Уваровки побывали 18 учеников местной школы. Для детей провели экскурсию и подробный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Школьникам показали специализированные автомобили, которые используют для тушения пожаров и спасательных работ. Во время экскурсии детям продемонстрировали учебную тревогу. Они увидели, как быстро пожарные собираются и выезжают на вызов, а также как работает система подачи воды через рукав.

«Такие встречи очень важны. Они не только дают детям знания о нашей профессии, но и учат правильно вести себя в опасных ситуациях, чтобы не рисковать жизнью», — отметил и. о. начальника караула Дмитрий Левицкий.

Сотрудники части также провели с детьми беседу о безопасности. Они объяснили, как действовать в экстренных случаях, напомнили основные правила пожарной безопасности и номера телефонов спасательных служб. Особое внимание уделили правилам безопасности в зимний период, когда возрастает нагрузка на электропроводку и отопительные приборы.