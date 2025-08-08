Школьники из Жуковского вошли в топ-15 команд России на конкурсе авиамоделирования

Команда из Жуковского приняла участие в конкурсе авиационного творчества «СКАТ». Ребята вернулись домой с впечатляющим результатом.

Участниками состязаний стали 219 команд из 91 города России. Это более 900 человек.

Жуковский на конкурсе представили воспитанники Центра детского творчества. В команду «Ньютон» вошли Никита Хохлов, Федор Садовников и Иван Наквасин.

Готовили ребят к турниру педагоги Юрий Бурлаков и Рется Эрно. В итоге сборная вошла в рейтинг лучших школьных команд.

Отметим, что «СКАТ» — это первый в России конкурс авиационного творчества. В нем участвуют школьные и студенческие команды.

Их задача — разработать проекты беспилотных воздушных судов. Организует состязание Московский физико-технический институт. Поддерживает инициативу Общероссийское «Движения первых» и предприятия авиационной отрасли.