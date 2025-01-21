Школьники из Жуковского стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады

Сейчас в Московской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 23 общеобразовательным предметам. Призерами интеллектуальных состязаний стали девять ребят из Жуковского.
Победили в региональном этапе олимпиады в дисциплине «обществознание» ученик 7-го класса лицея № 14 Андрей Борзов и одиннадцатиклассница из школы № 15 Анна Облова.
В олимпиаде по математике региональный этап прошли пятиклассники Иван Дмитраков из школы № 13 и Екатерина Сысоева из школы № 11, а также ученик 4-го класса лицея № 14 Иван Голодаев. Также призерами регионального этапа олимпиады в дисциплине «математика» стали ученики 6-го класса лицея № 14 Сергей Алабин и Андрей Варюхин. Среди учащихся 7-х классов победили Артем Подкопаев из лицея № 14 и Матвей Сухоцкий из школы № 3.
Отметим, что олимпиада стартовала в августе 2020 года. Ее организовало Министерство образования Московской области, а оператором выступил образовательный центр «Взлет». Участие в интеллектуальных соревнованиях принимают учащиеся 5-11-х классов из разных регионов страны.
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