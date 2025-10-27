Школьники из Жуковского стали призерами Международной космической олимпиады

Ученики 8А класса школы № 8 в Жуковском Демьян Кожин, Виталий Зинуков и Арсений Авдиенко стали призерами XXXIII Международной космической олимпиады, посвященной 70-летию космодрома «Байконур», 60-летию со дня первого выхода человека в открытый космос и 50-летию первого международного полета по программе «Союз–Аполлон». Они справились с заданиями по физике, математике и информатике, прошли творческие туры, защитили научные проекты и встретились с представителями предприятий ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия», ЦНИИМАШ, НПО ИТ, 4 ЦНИИ МО РФ.

В основной этап прошли 130 участников из 23 муниципалитетов Московской области, а также школьники из Ростова-на-Дону, Таджикистана и Азербайджана.

Демьян Кожин, Виталий Зинуков и Арсений Авдиенко преодолели пять этапов и вошли в число сильнейших.

Закрытие Международной космической олимпиады прошло в Центре управления полетами АО «ЦНИИ маш».