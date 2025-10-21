Школьники из Жуковского посетили МБУ «Городское хозяйство»

В Московской области дан старт циклу познавательных экскурсий для школьников и студентов на коммунальные предприятия региона. Эта инициатива, реализуемая Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, направлена на повышение осведомленности молодежи о работе служб, обеспечивающих комфорт и безопасность городской среды.

В рамках этой программы учащиеся школы № 13 Жуковского посетили базу муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство». Гости смогли не только осмотреть парк коммунальной техники, но и лично убедиться в готовности предприятия к содержанию города в зимний период. В ходе экскурсии глава городского округа Жуковский Андроник Пак подробно рассказал школьникам о процессе подготовки к зиме. Он отметил, что штат рабочих и дворников полностью укомплектован, закуплен необходимый объем противогололедной смеси, а техническое оснащение предприятия находится на высоком уровне.

«В полном объеме обеспечены техникой: газелями, автовышками, тракторами, фронтальными минипогрузчиками, самосвалами, комбинированными дорожными машинами, а также снегороторами», — сообщил Андроник Пак.