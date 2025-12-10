Школьники из Жуковского побывали на экскурсии в библиотеке

Ученики седьмого и восьмого классов школы № 5 совершили экскурсию в Центральную детскую библиотеку Жуковского. Во время визита дети побывали в краеведческом отделе, где библиотекари рассказали об истории родного города и его героях, провели параллели с событиями в Москве и Подмосковье.

Экскурсия позволила школьникам увидеть связь местной истории с более широкими историческими процессами и лучше понять культурное наследие региона. Отдельное внимание было уделено становлению самой библиотеки: школьникам объяснили, как развивалась библиотечная система, в чем состоят обязанности современного библиотекаря и какие навыки необходимы для работы с информацией. Ребята узнали о правилах пользования разными источниками — от печатных изданий и периодики до электронных платформ и компьютеров.

Программа экскурсии включала презентацию текущих библиотечных инициатив и мероприятий: встречи с авторами, тематические мастер‑классы, интерактивные проекты и клубные форматы работы с читателями.

В практической части школьники приняли участие в читательской акции, посвященной Московской битве 1941–1942 годов. Участие включало знакомство с «лейтенантской прозой» — произведениями фронтовых авторов, передающими впечатления солдат и офицеров о войне.