Школьники из Жуковского побывали на Дне карьеры в МАИ

В рамках профориентации для ребят организовали День карьеры в Московском авиационном институте. Мероприятие собрало представителей более 70 ведущих предприятий авиационно-космической отрасли, среди которых «Ростех», «Роскосмос», «Вертолеты России», «Росатом» и многие другие.
Специалисты рассказали школьникам о карьерных перспективах в высокотехнологичных отраслях промышленности. Основные темы лекций — аэродинамика, гидродинамика, прочность конструкций и безопасность полетов. Заместитель начальника управления персоналом Светлана Шишлянникова подчеркнула, что такое разнообразие научных направлений позволило каждому школьнику найти что-то интересное и полезное для себя.
Особое внимание уделили программам поддержки молодых ученых. Председатель Совета молодых специалистов Олег Виноградов рассказал о возможностях профессионального роста и решения социальных вопросов для начинающих исследователей.
Уроки электробезопасности провели для школьников в 5 округах Подмосковья
Почти 60 региональных дорог Подмосковья отремонтируют по нацпроекту в 2025 году
Певицы из Истры стали лауреатами национального конкурса
От атаки дрона в Херсонской области пострадали шесть спасателей
Бык насмерть затоптал пытавшегося поставить ему прививку россиянина
«С понедельника зима прошла». Отопление в домах Подмосковья начнут отключать 21 апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте