Школьники из Жуковского побывали на Дне карьеры в МАИ

Фото: Пресс-служба администрации Жуковского г. о.

В рамках профориентации для ребят организовали День карьеры в Московском авиационном институте. Мероприятие собрало представителей более 70 ведущих предприятий авиационно-космической отрасли, среди которых «Ростех», «Роскосмос», «Вертолеты России», «Росатом» и многие другие.

Специалисты рассказали школьникам о карьерных перспективах в высокотехнологичных отраслях промышленности. Основные темы лекций — аэродинамика, гидродинамика, прочность конструкций и безопасность полетов. Заместитель начальника управления персоналом Светлана Шишлянникова подчеркнула, что такое разнообразие научных направлений позволило каждому школьнику найти что-то интересное и полезное для себя.

Особое внимание уделили программам поддержки молодых ученых. Председатель Совета молодых специалистов Олег Виноградов рассказал о возможностях профессионального роста и решения социальных вопросов для начинающих исследователей.