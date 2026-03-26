Школьники из Воскресенска стали лауреатами областного конкурса талантов

Учащиеся Воскресенской детской школы искусств завоевали награды на конкурсах исполнительского мастерства. Воспитанники Воскресенской детской школы искусств продолжают успешно выступать на конкурсах различных уровней.

Дуэт домристов ДШИ № 3 в составе Юли и Алины Пугачевых (преподаватель Ирина Сметухина, концертмейстер Ирина Медведева) стал лауреатом II степени Московского областного открытого конкурса юных исполнителей на русских народных инструментах имени Евгения Дербенко «ПРИОКСКИЕ НАИГРЫШИ» в Коломне.

Флейтистка ДШИ № 5 Анна Кондакова (преподаватель Николай Князьков, концертмейстер Алиса Гольцева) завоевала II место на Московском областном открытом конкурсе исполнителей на духовых инструментах имени Валерия Халилова в Балашихе.

Учащиеся фортепианного отдела ДМШ № 2 Алиса Соболева и Елизавета Дидковская (преподаватель Людмила Химич) стали лауреатами II и III степени Межзонального фестиваля-конкурса «НАШЕ ФОРТЕПИАНО» в специальной номинации «Фортепиано для разных специальностей».

Воспитанница вокального отдела ДМШ № 2 Елизавета Турий (преподаватель Ирина Евсеева) выступила в первом региональном этапе 19-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» в номинации «Вокал» в концертном зале Тимирязевской академии.

Поздравляем преподавателей и их учеников с достижениями, желаем дальнейших успехов и покорения новых творческих вершин.