Школьники из Воскресенска приняли участие в акции «Окна Победы» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 20:01 Школьники из Воскресенска приняли участие в акции «Окна Победы» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Накануне Дня Победы по всей России проводится патриотическая акция «Окна Победы». К ней присоединились ученики школы «Горизонт» из села Федино.

Преподаватель школы Лилия Черная рассказала, что все рисунки создавались учениками лично. Помнить наших героев и гордиться ими крайне важно, поэтому для детей организуют экскурсии в школьном музее. Также они принимают участие в разнообразных патриотических мероприятиях.

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Стоит отметить, что акция, проходящая с 1 по 9 мая по всей стране, нацелена на поддержание традиций и передачу памяти о Великой Победе следующим поколениям.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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