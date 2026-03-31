Школьники из Воскресенска посетили химическое производство

Филиал «Воскресенских минеральных удобрений» АО «ОХК „Уралхим“ посетили девятиклассники из школы № 3 города Воскресенска. Для гостей провели экскурсию по сернокислотному цеху и производственной лаборатории, а также рассказали о возможностях целевого обучения.

Перед началом экскурсии каждый участник прошел инструктаж по технике безопасности, после чего школьники получили специальную одежду и обувь. Гидом по предприятию стал главный специалист производственного отдела Вадим Карандашев.

Наибольший интерес у ребят вызвал центральный пункт управления цеха контактной серной кислоты. Им наглядно продемонстрировали, как современные цифровые системы позволяют одному оператору держать под контролем все процессы на обширном производственном пространстве.

Представители предприятия уделили особое внимание информированию будущих абитуриентов о системе целевого набора. Школьники задавали вопросы об условиях поступления, уточняли, обязательно ли сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) по химии. В ходе беседы также обсудили изменения в правилах приема в средние специальные учебные заведения в этом году и возможности обучения в профильных группах, которые курирует филиал.

Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что программа целевого обучения работает на предприятии уже несколько лет.



«Работа со школьниками позволяет нам выстраивать непрерывную систему подготовки: профориентационные уроки, экскурсии, а затем и само обучение. Для ребят такие встречи — возможность осознанно подойти к выбору профессии, понять, куда они придут работать, и заранее узнать о тех преимуществах, которые филиал предоставляет студентам на время целевого обучения и при дальнейшем трудоустройстве», — отметила Яна Агеева.