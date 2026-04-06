Школьники из Воскресенска побывали на экскурсии в музыкальном колледже

Учащиеся Воскресенской детской школы искусств посетили День открытых дверей в 1-м Московском областном музыкальном колледже. Вместе с ними приехали заместитель директора МУДО «ВДШИ», руководитель СП «ДШИ „Элегия“ Римма Шевченко, преподаватели и родители. Для юных музыкантов это событие стало возможностью изнутри познакомиться с одним из лучших музыкальных колледжей региона, его историей, атмосферой и образовательными программами.

В ходе мероприятия гости пообщались с ведущими педагогами колледжа, узнали о требованиях к поступающим, особенностях учебного процесса и перспективах профессионального развития. Информация оказалась очень полезной — ребята с воодушевлением обсуждали возможности, которые открываются перед ними, и многие уже представили себя студентами этого учебного заведения.

Директор колледжа Наталья Маркелова рассказала об истории и традициях учреждения, его месте в культурной жизни Подмосковья. Для гостей был показан презентационный фильм, знакомящий с жизнью колледжа, творческими коллективами и учебными направлениями.

Особую атмосферу встречи создали выступления бывших выпускников Воскресенской детской школы искусств, а ныне студентов колледжа — Ангелины Шевченко, Ивана Ермишкина и Антона Емельянова. Их вдохновляющие музыкальные номера стали примером для нынешних школьников, вдохновив их на дальнейшее творческое развитие и профессиональный рост.