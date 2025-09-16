Школьники из Щелкова заняли 3-е место на всероссийском турнире по шашкам

В детском центре «Орленок» проходят всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». Шестиклассники из Подмосковья заняли третье место на турнире по шашкам.

Бронзовая награда досталась ученикам школы № 28 в Щелкове, которые продемонстрировали слаженную работу, высокий уровень подготовки и стратегическое мышление.

В соревнованиях приняли участие около 1500 юных спортсменов из 85 регионов России.

В рамках состязаний, которые продлятся до 28 сентября, за кубок президента в центрах «Орленок» и «Смена» также будут бороться учащиеся мытищинской школы № 32 и домодедовского лицея № 3.