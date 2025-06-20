Школьники из Рошаля приняли участие в ракетном фестивале

Мероприятие состоялось в рамках одноименного ракетного марафона при поддержке гранта Минобрнауки России проекта «Популяризация науки и технологий». События в рамках проекта приурочены к Десятилетию науки и технологий в России.

Участники проекта «Умные каникулы» создали свои ракеты за 30 минут из пластиковых бутылок, картона, бумаги, скотча и пластилина и запустили их в небо.

Отметим, что инженерное допобразование — одно из ведущих в этом учебном заведении.

«Наконец-то наша совместная работа по внедрению инженерного образования принесла свои плоды: мероприятие прошло динамично, современно, увлекательно и оставило неизгладимое впечатление как у детей, так и у взрослых. Спасибо нашим партнерам за внимание к школе!» — прокомментировал директор школы № 2 Максим Степанов.