Школьники из Раменского привели в порядок памятники в сквере генерала Харазия

В преддверии празднования Дня Победы юные патриоты организовали субботник. Акция прошла в сквере имени генерала Харазия, где ребята привели в порядок территорию. Школьники тщательно вымыли памятники, убрали скопившиеся сухие ветки и собрали несколько мешков мусора.

В экологической акции приняли участие старшеклассники из школ № 21 и № 5. Несмотря на то, что коммунальные службы Раменского регулярно поддерживают чистоту, школьники взялись за работу, внеся свой вклад в благоустройство сквера.

«Мероприятие направлено на воспитание патриотического духа молодежи, чтобы ребята помнили своих героев. Мы подаем пример всем остальным», — сообщил руководитель отдела спортивно-патриотического воспитания Раменского молодежного центра Александр Волчан.

Раменский Молодежный центр активно занимается организацией серии экологических субботников в течение всего апреля. Молодые активисты не только приводят в порядок памятные места, но и участвуют в уборке природных зон региона.