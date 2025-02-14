Школьники из Подольска победили в региональном этапе всероссийской олимпиады

В Подольске стали известны имена четырех победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, химии и русскому языку. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил ребят и пожелал им новых достижений.

Лучшим по информатике стал учащийся 10-го класса школы «Бородино» Павел Щавелев. Выпускница лицея № 1 Екатерина Зимичева победила в олимпиаде по химии. Первое место по русскому языку досталось сразу двум десятиклассникам из лицея № 23: Александру Быконе и Ксении Борисовой.

Отметим, что за звание лучшего в олимпиаде по информатике боролись 33 школьника, из них призерами стали девять. В олимпиаде по химии участие приняли 10 учащихся, призовые места завоевали четыре человека. Свои знания по русскому языку продемонстрировали 84 старшеклассника, а 39 ребят стали призерами.

«Еще четыре победы в копилке юных подольчан! Поздравляю ребят с этими достижениями. Это не только ваш личный успех, но и гордость для всего Подольска. Желаю вам новых свершений, интересных открытий и уверенности в своих силах!» — поздравил школьников глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.