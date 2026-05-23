Школьники из Подмосковья взяли золото на двух международных олимпиадах

Школьники из Московской области победили на двух международных олимпиадах сразу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

На Азиатской олимпиаде по физике отличились ребята из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Богдан Яйцевский и Александр Ахремов взяли золото. Серебро досталось Ярославу Доброхвалову, Ксении Карпович, Роману Воробьеву и Игорю Сорокину.

На Международной олимпиаде по биологии две золотые медали завоевали Дарья Гуськова из гимназии имени Примакова и Никита Мурзаков из того же Физтех-лицея.

«Поздравляю победителей, их родителей и наставников с такими высокими результатами! Уверен, впереди у вас еще много побед», — написал губернатор.

В конце апреля школьник из Долгопрудного стал победителем Международной олимпиады по биологии имени Авиценны. Никита Мурзаков завоевал золотую медаль на турнире в Узбекистане.