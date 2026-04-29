Школьник из Долгопрудного завоевал золото на Международной олимпиаде по биологии

Школьник из Долгопрудного Никита Мурзаков завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Турнир проходил в Узбекистане с 20 по 26 апреля, а сборная России по его итогам взяла четыре золотые награды, показав абсолютный результат.

Никита учится в Физтех-лицее имени Капицы и уже давно участвует в олимпиадном движении. По словам самого школьника, серьезно заниматься предметными соревнованиями он начал еще в шестом-седьмом классе.

«Нас очень хорошо готовили и мы показали успехи. полторы подготовки, которые мы получили. Непрерывный процесс учебы, который начинается еще с достаточно ранних классов», — подчеркнул Никита.

Российскую команду к турниру готовили преподаватели Московского государственного университета.

Старший преподаватель биологического факультета МГУ Евгений Шилов подчеркнул, что такие олимпиады — это прежде всего борьба с самим собой, где особенно важны концентрация, выдержка и умение работать в условиях ограниченного времени.

Как рассказала заместитель декана биофака МГУ Галина Белякова, в сборную попадают не только сильные ученики, но и психологически устойчивые ребята, способные справляться с высоким напряжением во время международных соревнований.

Тренер национальной команды Дмитрий Федоров отметил, что российские школьники уверенно выступили во всех разделах — от молекулярной биологии и биохимии растений до биоинформатики и теоретических заданий.

Школьников поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов, поблагодарив учителей за знания, которые они передали победителям.