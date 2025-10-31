Школьники из Павловского Посада посетили коммунальные службы округа

«Экскурсия на ВЗУ-2 стала настоящим открытием для школьников. Им продемонстрировали полный цикл — от забора воды из глубоких подземных источников до сложной многоступенчатой очистки, включающей процессы механической фильтрации, обеззараживания и тонкой доочистки. Именно этот комплекс обеспечивает 20000 жителей Павловского Посада стабильным и качественным водоснабжением», — сообщили в администрации округа.

Эксперты Мособлводоканала не только показали, но и объяснили, как осуществляется строгий контроль за соблюдением всех санитарных норм и стандартов качества. Следующим этапом стало знакомство с работой котельной «Ново-Носовихинская». Здесь учащимся наглядно объяснили и показали, как генерируется тепловая энергия и поставляется в 112 многоквартирных домов. Школьники узнали о принципах работы современного оборудования, важности эффективного распределения тепла и мерах по снижению потерь.

Особенностью этих познавательных экскурсий стал интерактивный формат. Учащиеся активно участвовали в диалоге с инженерами и специалистами. Они задавали вопросы, касающиеся технологий очистки, энергоэффективности, экологической безопасности и перспектив развития коммунальной сферы.