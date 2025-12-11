Школьники из Одинцова стали лауреатами конкурса «Единство в нас»

Ученики 8-го «А» и «В» классов Часцовской средней общеобразовательной школы Одинцовского городского округа стали лауреатами III степени онлайн-конкурса на иностранных языках «Единство в нас: мой взгляд на многонациональную Россию». Конкурс проводил Одинцовский Учебно-методический центр.

Воспитанники Часцовской школы показали на английском языке знания об истории России, традициях и обычаях многонационального государства, а также провели урок-викторину на английском языке «Я — патриот России».

На площадке Часцовской средней школы также прошла тематическая Неделя психологии. Ученики провели акцию «Радуга настроений» — увидели, как многогранно наше школьное сообщество, а кроме того поучаствовали в психологических играх и квизах, где побеждала не эрудиция, а умение договариваться. Для старшеклассников прошли тематические встречи, на который обсудили эмоциональный интеллект и тайм-менеджмент.