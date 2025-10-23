Школьники из Одинцова приняли участие в акции «Первые за чистое Подмосковье»

Ученики Барвихинской средней общеобразовательной школы познакомились с процессом уборки территории. Ребята побывали с экскурсией в коммунальной службе Барвихинское.

Участники увидели мощную спецтехнику, предназначенную для очистки улиц и парков, и смогли оценить, какую огромную работу ежедневно выполняют коммунальные службы.

Учащиеся Школы «КвантУм» отправились в Звенигородскую ремонтно-эксплуатационную службу. Здесь их познакомили с процессом ремонта и эксплуатации городских объектов. Гости были удивлены количеством специализированных машин и механизмов, необходимых для поддержания городского пространства в красивом и безопасном состоянии.

Мероприятия помогли школьникам увидеть большую команду профессионалов, занимающихся сохранением чистоты в регионе. Акция «Первые за чистое Подмосковье» вдохновила молодых жителей Московской области задуматься о значимости личной ответственности за окружающую среду.