Школьники из Наро-Фоминска стали призерами областной олимпиады по БПЛА

Финальный этап Олимпиады Московской области по пилотированию беспилотных летательных аппаратов завершился 25 октября в Инженерно-технологическом лицее в Люберцах. Двое учащихся из Наро-Фоминского округа показали высокие результаты, завоевав призовые места.

Соревнования собрали 26 талантливых школьников со всего Подмосковья. Ребята из Наро-Фоминского округа блестяще выступили в категории «Пилотирование с использованием FPV» — управлении дроном через видеошлем, где решающими становятся точность, концентрация и мгновенная реакция. Марк Жаров из Дома творчества имени Веры Волошиной стал победителем в старшей возрастной группе, а Дмитрий Фирсов из молодежного казачьего клуба «Атаман» — серебряным призером в младшей категории.

Управление беспилотниками является одним из ключевых направлений в мире технологий. Дроны широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, медицине и спасательных операциях. Осваивая их, школьники приобретают знания и навыки, которые в будущем помогут им получить востребованные профессии.