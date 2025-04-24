Школьники из Наро-Фоминска поучаствовали в областной патриотической акции

В Наро-Фоминске поддержали эстафету «Герои Отечества — связь поколений», организованную Ассоциацией ветеранов СВО в Подмосковье. Участники выстроились в виде буквы V с портретами своих героев.

В мероприятии в Наро-Фоминске приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», семьи героев-бойцов СВО, участники специальной военной операции, «Боевое братство», волонтеры, «Юнармия», движение «Первые» и школьники.

К акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присоединились жители Одинцова, Балашихи, Клина, Солнечногорска, Реутова, Дмитрова, Долгопрудного, Красногорска, Дубны, Талдома, Подольска, Люберец, муниципальных округов Чехова и Истры.

Ассоциация ветеранов СВО в Подмосковье организовала акцию «Герои Отечества — связь поколений» с целью сохранения памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны, военных действий в Чечне и Афганистане, воинов-интернационалистов и бойцов специальной военной операции. Она призвана подчеркнуть единство и преемственность поколений победителей.