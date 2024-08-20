Школьники из Мытищ завоевали серебро на играх «Юнармейский привал»

Первые игры «Юнармейский привал» прошли в Подольске 19 августа. В соревнованиях приняли участие 10 команд, среди которых была команда «Молодая гвардия» Дома Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Феофанова из Мытищ.

Игры включали разнообразные этапы, такие как скалодром, имитационная стрельба из автомата Калашникова, сервировка стола и управление БПЛА. Особый интерес вызвал этап приготовления еды, где участникам предстояло создать блюда из продуктов, подобранных судьями. За один час командам из восьми человек нужно было приготовить гречку с тушенкой, сварить чай и нарезать салаты. Это испытание требовало не только кулинарных навыков, но и слаженной командной работы.

Судьи высоко оценили кулинарные творения юнармейцев, присвоив командам максимальные баллы за старание и качество блюд. По итогам соревнований первое место завоевала команда «Крепость» из Можайска, серебро досталось команде «Молодая гвардия» из Мытищ, а третье место получил Юнармейский отряд из Домодедова.

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