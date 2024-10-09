Школьники из Мытищ стали призерами всероссийского турнира по футзалу

Спортсмены из Мытищ заняли второе место на соревнованиях по футзалу в Тюмени. Они обошли несколько команд из разных городов страны.

Открытый детско-юношеский турнир по футзалу «Кубок ЦПСР футбольного клуба „Тюмень“» собрал несколько команд со всей России. Мытищи на них представили ребята из отделения мини-футбола спортивной школы ЦДЮС.

В первом матче с хозяевами турнира они вышли на ничью со счетом 5:5. Далее спортсмены из Мытищ победили «Алмаз-Алросу» из Мирного со счетом 10:0.

В матчах серии плей-офф мытищинцы обошли ребят из новокузнецкого «Сиб-Транзита». Счет составил 8:1. В подмосковном дерби с футболистами из спортивной школы «Венторус» они победили с результатом 2:1.

Команда из Мытищ вновь сыграла с командой из Тюмени уже в финале. Счет оказался в пользу хозяев поля — 1:2.

Ребята получили серебряные награды. Лучшим нападающим турнира стал игрок команды ЦДЮС Гордей Котенко.

Отметим, что в спортшколе ЦДЮС заниматься мини-футболом могут юноши 2012–2017 годов рождения на бюджетной основе.

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