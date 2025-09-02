Школьники из Мытищ стали призерами областного конкурса детского творчества
Подведены итоги конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей». Организаторы получили более двух тысяч заявок на участие со всех уголков Подмосковья.
Оказались в числе призеров и юные жители Мытищ. Третье место в номинации «Помогая людям» заняла коллективная работа учащихся седьмого «В» класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Члены жюри отметили, что выбрать победителей в этом творческом состязании было весьма непросто.
Торжественная церемония награждения и праздничный концерт пройдут 18 сентября. Победителей и призеров ждут выступления творческих коллективов региона, демонстрация пожарно-спасательной техники и живое общение с работниками служб экстренного реагирования. Ребят поздравили и поблагодарили за неравнодушие и интерес к теме спасения жизней.