Школьники из Мытищ стали призерами чемпионата профмастерства

Более 1400 человек из Подмосковья, в том числе и Мытищ, принимают участие в региональном этапе чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2026». Участники из Мытищ уже завоевали первые награды.

Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2026», который организован президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Министерством просвещения России, стартовал в Подмосковье. Соревнования направлены на поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Участники соревнуются в 90 различных профессиональных компетенциях, среди которых можно выделить кулинарию, уход за людьми, творческие направления и технические специальности. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что более 93% участников «Абилимпикса» успешно трудоустраиваются.

Кроме того, для участников предусмотрены деловые, культурные, спортивные и профориентационные программы, в рамках которых состоятся мастер-классы, семинары и ярмарка трудоустройства.

Анна Михеева из Мытищинской школы № 24 заняла третье место в компетенции «Визаж», а Степан Зенковский из школы № 9 стал победителем в номинации «Мастер по обработке цифровой информации».

Победители регионального этапа получат возможность проявить себя на национальном чемпионате в Москве, где лучшие участники будут награждены сертификатами на дополнительное образование или на приобретение реабилитационных средств.