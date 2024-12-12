Школьники из Мытищ стали победителями областной олимпиады «PRO ЖКХ»

В региональном Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Первой Московской областной олимпиады, организованной в рамках образовательного проекта «PRO ЖКХ». Среди лидеров оказались представители городского округа Мытищи, которые продемонстрировали высокий уровень знаний и креативный подход.

В олимпиаде приняли участие более семи тысяч школьников со всего Подмосковья. Участникам предстояло справиться с тестовыми и творческими заданиями, которые проверяли их знания в области жилищной и финансовой грамотности. Жюри отметило работы, отличающиеся не только глубиной знаний, но и оригинальностью решений.

Несмотря на высокую конкуренцию, мытищинские школьники добились впечатляющих результатов. Вероника Ерохина заняла почетное первое место, а Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова удостоились четвертого места.

«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им не только в теории, но и в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ — это наш вклад в будущее Подмосковья», — подчеркнула первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Победителям и призерам вручили дипломы, полезные гаджеты для учебы и подарочные сертификаты в книжный магазин.

Проект «PRO ЖКХ» уже более шести лет успешно реализуется в Подмосковье. За это время обучение на его площадке прошли более 9 тысяч школьников и студентов из более чем 300 учебных заведений региона. Олимпиада стала еще одним шагом в популяризации знаний, которые помогут молодежи уверенно ориентироваться в сфере жилищно-коммунального хозяйства и финансов.