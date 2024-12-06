Школьники в Мытищах стали участниками проекта по созданию беспилотников

Проект федерального значения «Беспилотные авиационные системы» дает школьникам возможность познакомиться с новыми технологиями и получить навыки, которые помогут быть востребованными на рынке труда. Воспитанники двух мытищинских лицеев — № 15 и № 34, от пятиклассников до учеников 11-го класса, собирают беспилотники на дополнительных занятиях, учатся не только создавать проекты, но и управлять летательными аппаратами.

«Начинаем мы с элементарного — с виртуальных конструкторов, чтобы позже допустить ребят к реальной сборке», — поделился заместитель директора по учебно-воспитательной работе и информационным технологиям лицея № 15 Олег Кузнецов.

После этапа проектирования ученики переходят к работе на паяльной станции, чтобы собрать определенные детали беспилотника. Следующий этап — тренировка с виртуальными очками с помощью которых происходит запуск летательного аппарата. Занятия проходят в двух помещениях: малой полетной, которая размещена в кабинете, и большой, находящейся в спортзале. Управляя самостоятельно собранной моделью, необходимо обойти все расположенные здесь искусственные препятствия.

Учащимися собрано уже больше 40 моделей беспилотных средств двух видов: «Пионер мини» и «Пионер». Аппараты отечественного производства управляются через очки, пульты, шлемы и смартфоны. Организаторы проекта уверены, что процесс, который школьники выполняют самостоятельно — от проектирования до полетов, помогает подросткам получить важные знания в сфере программирования и инженерии, а также развивает интерес к математике и новейшим технологиям, которые помогут им стать профессионалами в дальнейшем.

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